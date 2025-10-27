Acusado de encerrar un día a la ex negó los hechos y seguirá detenido

El hombre de 31 años acusado de mantener encerrada a la ex por más de veinticuatro horas y golpear a la nueva pareja de la mujer negó los hechos en Tribunales y desde la fiscalía de Flagrancia le pidieron a la Justicia de Garantías que siga detenido.

Fuentes judiciales le confirmaron a 0223 que el imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, violación de domicilio y lesiones graves estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial y que negó los hechos ante el fiscal Eduardo Layús.

“Dijo que había ido a la vivienda de la mujer porque lo habían llamado, que nunca la tuvo retenida y que los inconvenientes comenzaron cuando llegó la nueva pareja de la ex. Reconoció que lo golpeó, pero dijo que fue para defenderse”, aseguraron.

El hombre de 31 años fue atrapado en el barrio Jorge Newbery.

Tal como se informó, fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima quienes llegaron al inmueble y aprehendieron al sujeto tras entrevistar a la mujer de 35 años que denunció haber sido retenida contra su voluntad.

El sujeto fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de la resolución de la Justicia de Garantías mientras la causa se remite al área de Resolución Temprana de Conflictos Penales.