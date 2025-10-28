Una famosa fintech ajusta su plantilla y despide a más de 100 trabajadores

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

Ualá, el unicornio fintech argentino creado por Pierpaolo Barbieri, transita una nueva etapa de "reorganización interna" que incluyó el despido de 135 empleados en América Latina, de los cuales 110 corresponden a la Argentina. La medida, que representa el 8 por ciento de su plantilla regional, fue confirmada por la compañía a través de un comunicado en el que se destacó que el proceso apunta a “una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas”.

Desde la empresa justificaron la decisión argumentando que se trata de un ajuste transversal, sin concentrarse en un área específica, y explicó que a los trabajadores afectados se les ofrecieron “acuerdos de salida que superan los requisitos legales”.

Cabe recordar que en 2024, Javier Milei visitó las oficinas de la empresa y dio un discurso en el que invitó al sector empresario a "subirse al tren del progreso", después de asegurar que la recesión económica había terminado. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario.

Con este movimiento, Ualá busca, según sus propios términos, un “mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo”.

Sin embargo, este no es el primer recorte que aplica la empresa. En mayo de 2024, la fintech había despedido a 140 trabajadores, entonces el 9 por ciento del total, bajo el mismo argumento de optimización operativa.

Aquella vez, los despidos afectaron a las operaciones de Argentina, México y Colombia, y se justificaron en la duplicación de puestos tras las adquisiciones realizadas en los últimos años, como Wilobank (Argentina), ABC Capital (México), Empretienda y Ceibo Créditos.