Choferes de apps reclaman un sistema de prioridad para residentes durante el verano

Un grupo de conductores de plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify lanzó una iniciativa en Change.org para reclamar que las aplicaciones implementen un sistema de prioridad de viajes para choferes locales durante los meses de mayor demanda turística.

La petición, creada el 28 de noviembre de 2025, manifiesta que los conductores residentes en Mar del Plata vienen sosteniendo el servicio en los meses de otoño e invierno, cuando la demanda es menor, y que al llegar la temporada alta (verano, fines de semana largos y eventos) la masiva llegada de conductores de otras ciudades reduce sus oportunidades de trabajo y sus ingresos.

Según los impulsores de la campaña online, la idea no es excluir a quienes vienen de otras localidades, sino dar ventaja a los choferes que mantienen actividad permanente en la ciudad a través de dos medidas concretas:

La implementación de un algoritmo que priorice la asignación de viajes a los conductores residentes en Mar del Plata que trabajaron durante la temporada baja.

La creación de permisos temporales o cupos limitados para choferes no residentes durante los picos de demanda.

Los impulsores aseguran que esta propuesta busca “justicia y reconocimiento a quienes sostienen el servicio 365 días al año, conocen las calles de la ciudad y atienden a turistas y locales por igual.”

Además, la petición solicita que las compañías de aplicaciones refuercen las medidas de seguridad para los choferes, ante hechos de robos de vehículos o de teléfonos asociados a cuentas de trabajo en las plataformas.

Hasta el momento, la campaña cuenta con firmas que se sumaron en los últimos días y sigue abierta para que más trabajadores del sector puedan expresarse y lograr visibilidad de sus demandas.