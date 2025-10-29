Dos chicas fueron a visitar a su familia, las alcanzaron en la esquina y les robaron la moto en 10 segundos

Veintisiete minutos habían pasado de las cinco de la tarde. Plena luz del día en el martes. Dos jóvenes mujeres se trasladaban en moto y, al cruzar la esquina, estaban por llegar a la casa de su madre, donde pensaban visitar a su hermana también. Pero todo se desmadró en segundos: "escuché los gritos y vivo a tres viviendas", dijo Carolina, una vecina.

Carolina está en el barrio Las Avenidas hace tiempo y, cuatro años atrás, vivió una secuencia parecida cuando llegaba en su auto. "Desde entonces nos organizamos con las alarmas. Ayer hicimos sonar la vecinal pero ya era tarde. Tenemos cámara pero les importa poco. Es terrible lo que les pasó a las chicas", agregó en diálogo con 0223.

En el video, se ve a los dos motochorros acelerar hasta alcanzar a su objetivo, cruzando la esquina de Matteotti y Gaboto. Forcejean con las víctimas que, ni siquiera gritando y alertando a quienes circulaban por la cuadra, pueden frenar el robo que se concreta en 10 segundos.

Ni la comunicación entre los propios vecinos del barrio puede hacerle frente a los robos. Piden por un refuerzo de seguridad en la zona. ya que los motochorros continúan a la expectativa. No hay cámaras que los frene, tampoco alarmas que los detengan, mientras los casos se repiten y acumulan angustia en las familias.