Forzó un auto, quiso ponerlo en marcha y lo atraparon

Un hombre de 26 años que el lunes a la madrugada forzó un auto estacionado y arrancó los cables de encendido fue aprehendido en el interior del rodado por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que hacía recorridas de rutina y en la zona de Belgrano y Olazábal vio a un sujeto dentro de un auto Peugeot 405.

Los oficiales constataron que la cerradura del automotor estaba forzada y los cables de encendido arrancados, por lo que trasladaron al sujeto a la comisaría primera.

El hombre detenido por los efectivos policiales.

Al identificarlo confirmaron que registra procesos penales por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, robo en grado de tentativa de comercio y robo.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de una nueva causa por robo y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.