Llegó, sacó una rejilla de bronce del piso, se la puso al hombro y se fue caminando por Rivadavia: mirá el video

Un insólito robo ocurrido el último jueves por la tarde en pleno centro quedó registrado en un video: un hombre se llevó una rejilla de bronce de la galería Rivadavia, a plena luz del día y sin preocuparse por la gran cantidad de gente que circulaba en la zona.

El episodio ocurrió cerca de las 15.45 en Rivadavia entre San Luis y Córdoba. En las imágenes se observa cómo el ladrón llega, se agacha frente a la rejilla, la destraba del piso y, sin mayores inconvenientes, la retira del lugar. Acto seguido, se la lleva apoyada en el hombro por una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Según informó Mariela, una lectora de 0223 que compartió el video con este medio, el hombre no actuaba solo: lo habrían acompañado dos cómplices, entre ellos una mujer que se desplazaba en silla de ruedas.

El robo generó indignación entre comerciantes y vecinos de la galería, quienes destacaron no solo la impunidad con la que actuó el delincuente, sino también el peligro que representa dejar un espacio abierto en la galería por donde circulan cientos de personas.