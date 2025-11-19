Hicieron un boquete en el techo y le vaciaron la casa: encontraron parte del botín

Una reja violentada y un boquete en el techo. Así fue el robo que el fin de semana se registró en una vivienda del barrio Florencio Sánchez en el que autores desconocidos se llevaron 1200 dólares, una importante cantidad de electrodomésticos, perfumes y documentación de tres vehículos.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría quinta se estableció una posible dirección donde estaría parte del botín, por lo que el fiscal Alejandro Pelegrinelli solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en la zona de Gutenberg al 4500.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de esa dependencia con el apoyo del GAD y personal de Infantería ingresaron al inmueble donde secuestraron llaves de mano, un cargador y un mouse, tres relojes, dos garrafones, una pistola de aire comprimido sin marca visible, una pistola de airsoft, una freidora de aire, cinco pares de zapatillas, varias prendas de vestir, una consola de juegos, una Tablet, dos cuchillos de caza, botellas, un televisor de 32 pulgadas, una caja de bijouterie, una moto Honda CBX 250 y una moto Yamaha Cygnus Ray ZR con pedido de secuestro activo desde febrero de 2025.

Se hizo un allanamiento.

En el marco de una causa por robo, encubrimiento y supresión de numeración registrable quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.