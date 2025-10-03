Sin margen de error, Aldosivi tiene que sumar en Santa Fe

Pasan las fechas y el margen es cada vez más chico. Último en las tablas anuales y de promedios, Aldosivi no puede hacer otra cosa que sumar en su visita a Unión de Santa Fe, este viernes a las 21.15, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Que ganar sería lo ideal es una obviedad, pero traerse un punto no sería tan malo, porque permitiría cortar la racha de cinco derrotas consecutivas y alcanzar nuevamente la línea de San Martín de San Juan, al menos hasta su partido. Además, es volver a ponerse a un solo triunfo de Talleres, que tiene una parada brava este finde con el clásico ante Belgrano.

El problema es que para que todo eso sirva, el primero que tiene que cambiar es el “tiburón”, que perdió 2-0 los últimos 4 partidos, tiene 3 puntos ee 30 y marcó un solo gol, en la derrota 3 a 1 frente a Barracas, hace ya seis encuentros .

Como contrapartida, Unión es otro al del Apertura y se ubica sorprendentemente como líder de la zona, con sólo una derrota .

La situación es muy complicada, pero Aldosivi no se rinde y quiere empezar a ver la luz en Santa Fe.