Quedará en la historia: Riestra sorprendió a River y le ganó en el Monumental

El equipo de Gustavo Benítez dio el batacazo y se quedó con el triunfo en Núñez en su primera visita en la historia al Monumental.

River que venía que quedar eliminado en los cuartos de la Copa Libertadores el miércoles con Palmeiras, recibió otro mazazo y cayó 2-1 con Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional en la previa del partido con Racing del próximo jueves.

El encuentro comenzó con Riestra dando el primer golpe a los 12 minutos. Vía pelota parada, Antony Alonso le ganó a los defensores del local y con un gran cabezazo superó a Armani y puso el 1-0 para poner a la visita arriba en el marcador.

Los de Gallardo no se quedaron atrás y siguieron intentando romper la defensa del "Malevo" y lo consiguió, tras un centro desde la izquierda del "Huevo" Acuña, el rebote le quedó picando en el área a Giuliano Galoppo, el ex Banfield no dudó en rematar y con una buena volea puso el 1-1 a los 25 minutos de la primera parte.

De esta manera, finalizó el primer tiempo con el "Millonario" liderando las acciones de juego pero con una igualdad en el marcador que obviamente generó un malestar en el público local.

Al regresar de los vestuario, los dirigidos por Benítez volvieron a pegar temprano ya que a los 51 minutos, Monje desde tres cuartos de cancha tiró un centro al segundo palo en el que Ramírez sorprendió a Bustos y jugador de la visita definió al primer palo para vencer a Armani y poner a Riestra 2-1 arriba en el marcador.

Cuando parecía que todo se enderezaría para el local porque Borja con mucha guapeza remató cruzado y empató el encuentro, el VAR trazó las líneas y anuló el tanto por offside del colombiano en el inicio de la jugada.

Y si nada podia ser peor para el equipo del "Muñeco" la peor noticia llegó en el minuto 35. Luego de algunas decisiones polémicas del árbitro del partido y de que River no pudiera empatar el encuentro, Salas se desquitó con el juez de línea y Pablo Echavarría le sacó la roja directa.

Con este panorama, Gallardo mandó a Colidio a la cancha en busca del empate pero no llegó y River perdió por cuarto partido consecutivo algo que no le pasaba desde el 2010.

Para la visita fue un resultado histórico ya que fue la primera vez que visitaba el Monumental y se llevó el trinfo para mantener el primer puesto en el Grupo B con 22 puntos y estiró la diferencia con River a cuatro unidades que se mantiene en el segundo lugar.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo deberá pasar página lo más pronto posible ya que el jueves se medirá ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, uno de los objetivos que le queda por pelear en este 2025.