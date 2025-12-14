Juicio por el femicidio de Magalí Vera: audiencia preliminar y 60 testigos en agenda

Magalí Vera perdió la vida de modo brutal y su marido va camino a la peor condena.

Este lunes, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia preliminar del juicio oral y público contra Héctor Javier Cerfoglio, de 40 años, imputado por el homicidio de su pareja, Magalí Vera, de 34, ocurrido en la madrugada del 1° de diciembre de 2024 en la ciudad de Necochea.

Durante el proceso judicial está prevista la declaración de alrededor de 60 testigos. El listado incluye peritos oficiales, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en el puerto de Quequén, así como familiares y personas del entorno cercano de la víctima.

Asimismo, el tribunal escuchará los testimonios de allegados y familiares del acusado, además de compañeros de trabajo y otros testigos vinculados a la causa.

Cerfoglio junto a Magalí, en las playas de Necochea.

La audiencia preliminar, que se desarrollará de manera virtual, contará con la participación remota de Cerfoglio, quien permanece detenido en la penitenciaría de la ciudad de Batán, acusado del delito de femicidio.

Intervendrán en el proceso el fiscal Marcos Bendersky, cotitular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en violencia de género; el abogado Juan Manuel Ióvine, en representación de la familia Vera; y el defensor particular del imputado, Javier Mengochea.

El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Necochea, presidido por la jueza Luciana Irigoyen Testa. Si bien el inicio del juicio fue fijado para los días 18 y 19 de marzo de 2026, no se descarta que las audiencias se prolonguen durante más jornadas.