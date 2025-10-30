Octubre se despide con una jornada de primavera: el tiempo en Mar del Plata para este viernes
Luego de varias jornadas con aire polar, el viento norte impulsa un rápido incremento térmico.
30 de Octubre de 2025 19:36
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de varios días de frío y amplitud térmica, las temperaturas en Mar del Plata empiezan a dar señales de la primavera justo en el último día hábil de octubre.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo frío a templado. Sin pronóstico de lluvias.
El viento moderado a regular y proveniente del sector Norte seguirá impulsando el repunte de las temperaturas que rondarán entre los 9 y 21 grados centígrados. No obstante, durante la mañana y la tarde podrían desatarse algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
