Baleó a un hombre en la calle, quiso esconderse y lo atraparon

Un hombre de 42 años fue baleado el jueves a la madrugada en el barrio Santa Rosa de Lima y por el ataque atraparon a un hombre de 25 que intentó esconderse en una casa. Imputado del delito de homicidio en grado de tentativa quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales llegaron a la zona de Brown y Ciudad del Rosario donde hallaron a una persona tirada en la calle con una herida de arma de fuego a la altura de la ingle por razones que aún no fueron establecidas.

En momentos que se aguardaba el arribo de ambulancia y a partir de los testimonios recabados en la zona se pudo establecer la identidad del agresor y tras discretas tareas de vigilancia se pudo aprehender al autor.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima el fiscal Alejandro Pellegrinelli dispuso la formación de causa por homicidio en grado de tentativa y el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según informaron autoridades policiales, el agresor registra procesos penales previos por los delitos de robo en grado de tentativa.