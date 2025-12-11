Emiten aviso a muy corto plazo por el avance de un frente de tormentas

*Noticia actualizada 17:15

En medio del alerta amarillo que rige para hoy por pronóstico de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo que advierte por el desarrollo de inminentes precipitaciones.

Según advirtió el organismo, el aviso fue emitido minutos antes de las 17 y tiene una validez por dos horas. Abarca a General Pueyrredon y a los municipios vecinos de Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita y Lobería.

De acuerdo a la advertencia del SMN, que ya había emitido un alerta amarillo para la tarde y noche de este jueves, el área será afectada en un período corto por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.

Si bien las precipitaciones se esperaban para la última parte de la jornada, las imágenes satelitales del SMN dan cuenta que el frente de tormentas avanzó sobre la región en las últimas horas, por lo que piden extremar los recaudos mientras perduren las inclemencias climáticas.

Alerta amarillo por tormentas

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones: