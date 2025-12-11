Emiten aviso a muy corto plazo por el avance de un frente de tormentas
El tiempo dio un fuerte giro con la aparición de una tormenta que sorprendió a marplatenses y turistas en la playa.
*Noticia actualizada 17:15
En medio del alerta amarillo que rige para hoy por pronóstico de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo que advierte por el desarrollo de inminentes precipitaciones.
Según advirtió el organismo, el aviso fue emitido minutos antes de las 17 y tiene una validez por dos horas. Abarca a General Pueyrredon y a los municipios vecinos de Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita y Lobería.
De acuerdo a la advertencia del SMN, que ya había emitido un alerta amarillo para la tarde y noche de este jueves, el área será afectada en un período corto por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.
Si bien las precipitaciones se esperaban para la última parte de la jornada, las imágenes satelitales del SMN dan cuenta que el frente de tormentas avanzó sobre la región en las últimas horas, por lo que piden extremar los recaudos mientras perduren las inclemencias climáticas.
Alerta amarillo por tormentas
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones:
Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
- Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
- No saques la basura fuera del horario permitido.
- Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.
