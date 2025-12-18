SUPLEMENTOS
El jueves termina con ráfagas de hasta 60 km/h y se viene un viernes caluroso en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para esta noche y el viernes en la ciudad. Se va el viento, pero no tarda en regresar.

Fuertes ráfagas de viento para esta noche en Mar del Plata.

Después de un jueves caluroso pero con el viento como protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cierre de jornada igual de ventoso y un viernes con buen tiempo, ideal para ir a la playa.

De acuerdo al organismo, para esta noche se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del sector sudeste, con una temperatura agradable de 16° y el cielo algo nublado.

Pronosticaron una máxima de 27° y una mínima de 15° para este viernes en Mar del Plata.

En tanto a mañana, pronosticaron una máxima de 27° y una mínima de 15°, aunque el cielo se encontrará mayormente nublado en gran parte del día y existe una mínima probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.

A su vez, según el SMN, el viento volverá a ser un fastidio, debido a que prevén ráfagas de hasta 50 km/h del noreste a la tarde y de hasta 60 km/h por la noche.

Y si bien en el fin de semana hará calor y las máximas rondarán los 26°, se esperan tormentas aisladas en la mañana y tarde del sábado.

