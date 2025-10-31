Vuelco en Lomas de Stella Maris a metros de una escuela

Una automovilista que manejaba un Peugeot 208 por el barrio Lomas de Stella Maris de Mar del Plata quedó dada vuelta en medio de la calle después de sufrir un choque seguido de vuelco.

El siniestro sucedió alrededor de las 16 en inmediaciones de Garay entre las calles Viamonte y Mendoza, a metros de la Escuela Primaria Nº27 "Eduardo Peralta Ramos".

En circunstancias que son materia de investigación, la conductora perdió el control del rodado, chocó y volcó. Como consecuencia, solo hubo que lamentar daños materiales. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

Durante algunas horas, el tránsito en esa zona del barrio se vio interrumpido y las combis escolares que se dirigían al establecimiento educativo en el turno tarde debieron desviar su recorrido para retirar a los alumnos.