Llega el calor y también el viento: emiten alerta amarilla y ¿se arruina el día de playa?

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional no parece acompañar del todo a los marplatenses y turistas, al menos desde lo climático. Después de un sábado fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la región se verá afectada por una masa de aire cálido y seco que impulsará un repunte de las temperaturas y a la vez fuertes vientos.

De acuerdo al pronóstico oficial, para este domingo se espera una jornada con tiempo fresco a templado con temperaturas que rondarán entre los 10 y los 25 grados centígrados. Después de varios días con valores moderados para la época, la persistente circulación del sector norte favorecerá el ansiado incremento.

La temperatura ascenderá hasta los 25°C este domingo. Foto: 0223.

Para el próximo lunes feriado se espera una jornada similar, aunque signada por el viento. El organismo emitió un alerta amarillo que rige para la madrugada y abarca a General Pueyrredon, General Alvarado y la costa de Mar Chiquita.

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

No obstante, la temperatura máxima será de 27 grados, uno de los picos que se espera para comienzos de semana.