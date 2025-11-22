SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Fábrica

Crisis industrial: la fábrica de “ollas indestructibles” despidió 30 empleados e importará de China

La caída del consumo e importación de China golpeó a la planta metalúrgica en Santa Fe. La empresa reemplazó el 45% de su producción local y despidió a 30 operarios.

Crisis industrial: la fábrica de “ollas indestructibles” despidió 30 empleados e importará de China

22 de Noviembre de 2025 19:40

Por Redacción 0223

PARA 0223

La crisis económica generada por la caída del consumo y la apertura de las importaciones golpeó a una de las firmas más emblemáticas de la industria nacional. La fábrica de artículos de cocina Essen, conocida popularmente por sus "ollas indestructibles" y que fue símbolo del trabajo metalúrgico, despidió a 30 empleados de su planta en Santa Fe.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, la empresa comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique de personal. Los 30 despidos representan una disminución del 10% de la planta productiva.

El conflicto en la fábrica de cacerolas de aluminio fundido se origina en una decisión de la compañía de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes traídos directamente desde China. Esta decisión, sumada a la retracción de la demanda interna, paralizó la fabricación de varios componentes.

La fábrica de ollas Essen despidió a fines de octubre a treinta trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Venado Tuerto

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Oscar Infante, lamentó la situación: "Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo". El gremio denunció que la empresa está aprovechando la crisis para llevar a cabo una "reestructuración o achique" de la plantilla.

La preocupación sindical se extiende a otras firmas de la región: Infante advirtió que la compañía Corven, otra de las grandes empleadoras metalúrgicas de Santa Fe, también estaría preparando la cesantía de unos 40 trabajadores.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar