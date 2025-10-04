Plantel completo para Peña: el Milratiya presentó un nuevo refuerzo en la previa del partido con Regatas

El elenco marplatense anunció la llegada de Gastón Córdoba y podrá hacer su debut esta mañana ante Regatas.

El Club Atlético Peñarol anunció que Gastón Córdoba (31 años y 2.01 metros de altura) se sumó de manera efectiva al plantel profesional tras recibir el alta médica que le permite volver a la competencia. Cabe recordar que el ex San Lorenzo fue una de las primeras contrataciones en el receso, pero un problema en uno de sus ojos lo dejó fuera del arranque de la temporada.

La última temporada en el "Cilclón" y bajo la conducción del entrenador Leonardo Costa promedió 10.1 puntos, 5.3 rebotes y 1 asistencia por partido

El jugador explicó que recibió el alta y quedó habilitado para su regreso pleno a la actividad. “Ya tengo el alta definitoria, lo vuelvo a ver al médico recién en tres meses para un control, pero sin limitaciones”, detalló.

“Estoy muy contento, muy ilusionado por volver a tener la oportunidad. En un principio habíamos arrancado con muchas ganas y por mi ojo tuvimos que pausar eso. Hoy retomamos esa ilusión, ya estoy entrenando con el equipo y listo para jugar, aunque sean unos minutos”, expresó el ala pivote.

Sobre su adaptación, Córdoba remarcó: “Conozco a Costa, sé la idea de juego, así que no me costó entrar en los entrenamientos ni adaptarme. Estoy conociendo de a poco a los chicos y al estilo de juego de cada uno. Va a ser un proceso lindo que llevará un par de semanas”.

Se espera que el alero/alapivot haga su debut esta mañana cuando Peñarol reciba a Regatas de Corrientes a las 11.30 horas en el Polideportivo Islas Malvinas. El elenco de Garay y Santiago del Estero jugará su primer partido en la Liga Nacional en Mar del Plata y buscará su primera victoria en esta nueva temporada tras las dos derrotas la semana pasada como visitante.