Robó ollas, manteles, cortinas y un proyector de un auto

Un llamado al 911 permitió aprehender el sábado a la madrugada a un hombre de 24 años que rompió la ventanilla de un auto estacionado en la zona de la vieja terminal y robó varios elementos de su interior.

Minutos después de las cuatro de la madrugada, el sujeto robó de la Peugeot Partner estacionada en Gascón entre Las Heras y Sarmiento dos ollas, una olla eléctrica, dos termos, dos manteles, dos cortinas, dos toallas, proyector, auriculares, yerbero y azucarero, fibras de librería y un destornillador.

Antes de ser reducido en Gascón al 1700 por personal del Comando de Patrullas se descartó de los objetos que fueron secuestrados por los efectivos y entregados a su propietario.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y ordenó su traslado a Tribunales para prestar declaración.