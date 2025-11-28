Taxistas y remiseros pidieron un aumento del 20%: cómo quedarían las tarifas para la temporada
El pedido que ingresó al Concejo Deliberante contempla un incremento por igual tanto para la tarifa diurna como la nocturna.
Como es habitual cada año, los taxistas y remiseros de Mar del Plata nucleados en distintas entidades elevaron el pedido formal para aumentar las tarifas de cara a la próxima temporada de verano. De aprobarse, el servicio se incrementaría un 20% para los pasajeros.
Al cumplirse un año de la última actualización, las entidades que representan a taxistas y remiseros del partido de General Pueyrredon presentaron ante el Concejo Deliberante un pedido formal para actualizar la tarifa en un 20%. El expediente, ingresado en las últimas horas, deberá ser analizado por las comisiones internas y luego debatido en el recinto.
De aprobarse el incremento solicitado, los valores quedarían de la siguiente manera:
Ficha diurna: pasaría de $125 a $150
Bajada de bandera: de $1.875 a $2.250
Ficha nocturna: pasaría de $150 a $180
Bajada de bandera: de $2.250 a $2.700
Las cámaras del sector argumentan que la actualización es necesaria para acompañar el aumento de los costos operativos, especialmente combustible, mantenimiento, autopartes y seguros, que aseguran se incrementaron por encima de la tarifa vigente.
Ahora, será el Concejo Deliberante el que defina los plazos del tratamiento y la eventual aprobación del aumento, que —como es habitual— podría debatirse en los próximos días en la Comisión de Movilidad Urbana, antes de pasar al resto de las instancias legislativas.
