Taxistas y remiseros pidieron un aumento del 20%: cómo quedarían las tarifas para la temporada

Como es habitual cada año, los taxistas y remiseros de Mar del Plata nucleados en distintas entidades elevaron el pedido formal para aumentar las tarifas de cara a la próxima temporada de verano. De aprobarse, el servicio se incrementaría un 20% para los pasajeros.

Al cumplirse un año de la última actualización, las entidades que representan a taxistas y remiseros del partido de General Pueyrredon presentaron ante el Concejo Deliberante un pedido formal para actualizar la tarifa en un 20%. El expediente, ingresado en las últimas horas, deberá ser analizado por las comisiones internas y luego debatido en el recinto.

De aprobarse el incremento solicitado, los valores quedarían de la siguiente manera:

Ficha diurna: pasaría de $125 a $150

Bajada de bandera: de $1.875 a $2.250

Ficha nocturna: pasaría de $150 a $180

Bajada de bandera: de $2.250 a $2.700

El pedido tiene lugar a un año del último aumento. Foto: 0223.

Las cámaras del sector argumentan que la actualización es necesaria para acompañar el aumento de los costos operativos, especialmente combustible, mantenimiento, autopartes y seguros, que aseguran se incrementaron por encima de la tarifa vigente.

Ahora, será el Concejo Deliberante el que defina los plazos del tratamiento y la eventual aprobación del aumento, que —como es habitual— podría debatirse en los próximos días en la Comisión de Movilidad Urbana, antes de pasar al resto de las instancias legislativas.