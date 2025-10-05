Horror: encontraron un feto en el baño de un micro de larga distancia

Un impactante hallazgo causó conmoción en la provincia de Córdoba: empleados de limpieza encontraron un feto en el baño de un micro de larga distancia mientras realizaban las tareas de mantenimiento. El descubrimiento ocurrió ayer por la mañana, minutos después de las 8, cuando el colectivo de la empresa Córdoba Coata se encontraba en un depósito ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield al 6667, en el barrio Virgen de Fátima.

En ese lugar suelen dejar las unidades para ponerlas en condiciones después de los viajes. El hallazgo fue confirmado por la Policía local: según la información que trascendió en las últimas horas, el feto encontrado en el baño tiene un tamaño de 15 centímetros. Las autoridades indicaron que el vehículo había realizado un trayecto de unas cuatro horas.

En principio, se había trasladado desde la localidad de Arias, ubicada en el departamento de Marcos Juárez, hasta la capital provincial. Ahora, los investigadores revisan la lista de pasajeros que viajó en ese colectivo y analizan las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en la terminal de Córdoba.

La intención de los pesquisas es dar con la persona responsable de arrojar el feto allí. Por el momento no hay detenidos ni imputados y las autoridades determinarán si se trató de un acto intencional o tiene otra explicación forense, en coordinación con peritos y criminalística.