Un famoso conductor dio el 'sí' con su pareja en una íntima celebración en Mar del Plata

El conductor televisivo Agustín Neglia se casó este sábado 4 de octubre al mediodía con Mariana Rojas en una íntima celebración que se desarrolló en una estancia al sur de Mar del Plata.

Fue el periodista de espectáculos Luis Ventura quien se encargó de revelar algunos detalles del casamiento del conductor del programa Modo Selfie que se emite por América TV. Tras cuatro años juntos, ambos celebraron una lujosa boda para sus seres queridos más íntimos en Mar del Plata, en lo que fue la segunda de las tres partes que tendrá su casamiento.

El conductor recordó que Neglia le propuso casamiento a su novia en Turquía cuando volaban en globo aerostático, una actividad muy turística en la región de Capadocia.

Agustín y Mariana celebraron su amor en La Feliz. Foto: Instagram

Agustín Neglia y Mariana Rojas. Foto: Instagram Imagen

El lugar elegido para la ceremonia fue la estancia Santa Isabel, al lado de una hermosa bodega en La Feliz, ciudad en que ocurrió su primera cita luego de conocerse por amigos en común.

Por su parte, Cora de Barbieri sumó información acerca de cómo se conocieron. "Maypi Delgado fue una de las madrinas de la boda, gran amiga de ella e intermediaria de que la pareja se conozca. Estuvo hablando, dando palabras, todo muy lindo", contó la panelista.

Maypi Delgado fue testigo en la ceremonia. Foto: Instagram

El conductor, que supo ganarse un lugar en la pantalla por su estilo fresco y cercano, decidió mantener la ceremonia en privado, compartiendo solo algunos detalles posteriormente a través de sus redes sociales y de algunos de los invitados.

Previamente, los novios habían dado el sí en el registro civil de Buenos Aires y, en unas semanas, viajarán a México para llevar a cabo la gran fiesta para celebrar con todos sus amigos de todas partes del mundo.