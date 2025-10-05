Después de la tormenta: cómo estará el tiempo este lunes en Mar del Plata

Tras una madrugada con tormentas fuertes y chaparrones aislados, el tiempo comienza a estabilizarse en Mar del Plata y la zona, aunque no se descartan algunas inclemencias sobre el inicio de este lunes, que se perfila como un día con mañana fría y algo ventosa, especialmente en las primeras horas.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo frío a fresco e instable. Las temperaturas rondarán entre los 5 y 16 grados centígrados.

Las precipitaciones persistirán durante la noche de este domingo y podrían extenderse durante la madrugada del lunes en forma de lloviznas. Más allá de algún rayo de sol, no se descartan chaparrones durante la tarde y noche.

El viento será moderado del sudoeste y podría alcanzar velocidades de hasta 31 kilómetros por hora, más allá de alguna ráfaga fuerte.

El aire frío permanecerá sobre el territorio en el inicio de la semana y recién a partir del miércoles el calor volverá a ganar protagonismo con temperaturas máximas que podrían llegar a los 25 grados sobre el fin de semana.