EN VIVO: Colapinto paró en los boxes y cayó al puesto 18
El argentino tuvo un gran arranque de Gran Premio en Marina Bay.
5 de Octubre de 2025 09:26
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se esta disputando la fecha 18 del campeonato mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur, en el que Franco Colapinto tuvo un gran comienzo e ilusiona con poder pelear por los puntos al final de la carrera.
El argentino tuvo una gran largada en la que que hizo tres adelantamientos gracias a la elección del compuesto blando que le permitió tener un buen agarre en una pista que arrancó muy húmeda.
Alpine tomó la decisión de parar al piloto nacido en Pilar en la vuelta 16 para no perder más tiempo con el neumático blanco, con el que ya estaba perdiendo bastante rendimiento. De esta manera el equipo francés optó por una estrategia a dos paradas.
