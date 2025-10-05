¿Domingo con lluvias y chaparrones?: cómo sigue el clima luego de la tormenta

Después de la tormenta del sábado por la medianoche, el domingo en la ciudad de Mar del Plata mantendrá un clima desfavorable, complicando los planes de quienes pensaban disfrutar al aire libre como ocurrió el sábado, en una jornada con sol y alta temperatura que inició el fin de semana.

Luego de la lluvia y los relámpagos que coparon la medianoche, el domingo por la mañana el panorama se mantendrá inestable, con lluvias aisladas y una temperatura que se mantendrá en los 13 grados. El viento rotará al sur y continuará con ráfagas moderadas.

Para la tarde se prevén chaparrones y una máxima cercana a los 16 grados, con ráfagas de hasta 31 km/h desde el sector sur. Las condiciones tenderán a mejorar parcialmente hacia la noche, aunque persistirán las lloviznas y chaparrones y el viento del mismo cuadrante y la temperatura bajará hasta los 10 grados.

La jornada será ventosa y con lluvias intermitentes durante todo el día. Si bien ya no hay ninguna alerta meteorológica vigente como en los primeros minutos del día, las altas probabilidades de lluvia por la tarde dominarán el panorama hasta la medianoche.