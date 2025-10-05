"Ya te escracharon": le robó la moto a un repartidor de Pedidos Ya y la chocó a las pocas cuadras

Un nuevo robo a un repartidor de Pedidos Ya generó el alerta entre sus compañeros, preparados para ir en caravana detrás de los ladrones, avisados por el rastreador satelital del camino de escape que llevaban los asaltantes. Pero esta vez los delincuentes no llegaron muy lejos, uno de ellos terminó detenido y en el hospital, y allí se confirmó lo que denunciaban los deliveries: se trata de un adolescente de 14 años que ya habían apuntado por otros robos.

El alerta en los grupos de repartidores se dio por un robo a un compañero de Pedidos Ya al que dos atacantes le sacaron su moto en pleno centro de la ciudad, en Moreno y Entre Ríos. Enseguida otros deliveries empezaron a reunirse para ir en busca de la motocicleta, pero los ladrones sufrieron un accidente sobre el vehículo robado cuando los perseguían efectivos policiales y fueron atrapados poco después, en Independencia entre Rivadavia y San Martín.

Uno de los delincuentes terminó golpeado tras el choque, por lo que recibió asistencia de una ambulancia del Same, por politraumatismos varios, y fue insultado por algunos de los compañeros de la víctima, cuya moto "quedó destruida, ahora deberá arreglarla", dijeron los deliveries.

El ladrón herido es un adolescente de apenas 14 años, al que señalan como responsable de otros robos a repartidores y a conductores de aplicaciones. Fue llevado al hospital Materno Infantil sin presentar heridas de gravedad, y este domingo a la mañana permanece en el lugar, con custodia policial.

"Ese es el rastrero, ya te escracharon, cobarde, que no te crucemos por la calle", le gritaron mientras era atendido por los médicos.

"Siempre nos atacan con otros menores armados en la calle Venezuela", dijeron algunos de los testigos que llegaron al lugar en el que estaba detenido y en una ambulancia.