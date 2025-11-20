"Está intoxicando a mi esposa que tiene asma": denuncian que un picadero ilegal prende fuego todos los días frente a su casa

Una situación preocupa a los habitantes del barrio Parque Peña que, además de inconvenientes con las calles y los servicios básicos, suman otra problemática que les quita el sueño.

Se trata de un picadero (o al menos para eso usan el terreno lindero a la vivienda denunciante) donde adiestran de manera ilegal animales, particularmente caballos, y al finalizar la jornada prenden fuego pastizales y maderas.

Los vecinos comenzaron a viralizar el caso y organizarán un documento para juntar firmas por este tema que los inquieta. Su salud está en riesgo debido al humo que se está repitiendo diariamente, según denuncian. También expusieron la ilegalidad del lugar.

La situación no sólo molesta por los olores y la visibilidad, sino que genera problemas graves en la salud de muchos de los vecinos. El más afectado es el denunciante de la vivienda lindera: "El humo está intoxicando a mi esposa que tiene asma", contó a 0223 el hombre de la casa de enfrente al picadero.

"Este es el incendio que provocan por quemar maderas en el predio. No lo pueden apagar ni los bomberos", relató el vecino al describir los videos que se difundieron.

Las dotaciones tienen que visitar casi de forma permanente la propiedad ya que las quemas se descontrolan. "Todos los días están trabajando los bomberos. Es una casa de familia, no se puede tener esto al lado", agregó en diálogo con 0223.

Los problemas de salud de su pareja, además de la afectación por la toxicidad hacia todo el barrio Parque Peña, preocupa a los vecinos que ven cómo se repite la maniobra y el fuego se hace cada vez más difícil de controlar. "Necesitamos que esto pare, alguien tiene que hacer algo porque no podemos seguir viviendo así", reclamaron.