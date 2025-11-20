Frenó el patrullero para hacer una siestita: lo filmaron mientras dormía adentro de un móvil oficial

Vecinos de Córdoba volvieron a mostrar su bronca por el mal uso de móviles oficiales después de que un caminante registrara a un hombre completamente dormido dentro de un Peugeot 208 con identificación de Seguridad Ciudadana en el Parque Sarmiento. El video, tomado este jueves por la mañana cerca del Teatro Griego, muestra al sujeto recostado con el asiento totalmente reclinado y sin reaccionar ante el paso de la gente.

La grabación, registrada a las 10:55, despertó indignación entre quienes circulaban por el lugar: “No quise despertarlo por miedo a alguna agresión —dijo el hombre que filmó—, lo grabé por la indignación de verlo tan descarado”. En las imágenes se lo ve con camisa a cuadros, con un brazo apoyado sobre la cabeza y ajeno al intenso movimiento y calor de esa mañana en el parque.

El episodio volvió a poner en tensión la credibilidad del programa Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo oficial es “disminuir los hechos delictivos y multiplicar los obstáculos para su comisión”. Vecinos y transeúntes cuestionaron que un móvil destinado a esas tareas permanezca inactivo y ocupado por una persona durmiendo en plena vía pública.

Consultada la Municipalidad sobre la secuencia, la respuesta oficial deslindó responsabilidades: señalaron que “Córdoba capital no tiene Seguridad Ciudadana” y sugirieron que el móvil podría corresponder a alguna localidad del interior. La aclaración no calmó a los vecinos, que piden mayor control y transparencia sobre el uso de vehículos y recursos públicos en espacios urbanos.

El caso suma otro episodio a la lista de denuncias ciudadanas por el uso indebido de patrullas y móviles oficiales. Los vecinos reclaman que se investigue el origen del vehículo, la función del hombre que fue filmado y, en caso de comprobarse irregularidades, se apliquen sanciones ejemplares.