Se perdió Tom: “Mi nieta llora porque estaba muy aferrada al gato”

Tom tiene nueve meses y desde ayer no vuelve a su casa

La familia de Martina vive momentos de desesperación por la desaparición de Tom desde este domingo por la tarde. Es que el gato, de nueve meses, salió de la vivienda familiar y todavía no retornó.

“Buscamos a Tom. No se iba de casa, alguien se lo tuvo q haber llevado, más de la cuadra no salía”, indicó la mamá de Martina en el portal “Mardel gatos”. En la misma línea, su abuela relató a 0223 que la nena “llora porque estaba muy aferrada al gato”.

Tom es un gato Azul ruso tamaño mediano, de nueve meses y no está castrado. La última vez que lo vieron fue el domingo por la tarde en la zona de Av Libertad y Grecia.

“Toda la familia y su hermano gatuno lo esperan”, aseguraron ambas.

Quienes tengan novedades del paradero de Tom pueden contactarse al 2235315193



