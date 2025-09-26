Recibió un balazo por error y perdió movilidad: debe tratarse en Buenos Aires para tener una mejor calidad de vida

Franco Hermida, el joven de 20 años que el año pasado recibió un balazo en la espalda mientras estaba en una fiesta con amigos, atraviesa hoy un delicado estado de salud y su familia busca ayuda para poder continuar con el tratamiento. A las graves secuelas que ya sufría, se sumó la pérdida de control de esfínteres y un edema medular que le comprime los nervios y amenaza con hacerle perder también la sensibilidad en la pierna derecha.

Según explicó Victoria, su mamá, existe un 90% de posibilidad de que Franco deba someterse a una cirugía en el Hospital Fleni de Buenos Aires. Sin embargo, la mutual que posee la familia no cubre la atención en ese centro especializado. “Mi obra social me cubre en el Hospital Privado de Comunidad, donde ya estuvo internado, pero ahí los neurocirujanos no lo quieren operar”, detalló.

Ante este panorama, la mujer inició una colecta solidaria para reunir fondos que permitan costear la consulta y los estudios previos en Capital Federal. “La medicación me la cubre la obra social, pero lo que buscamos con la colecta es darle a Franco una mejor calidad de vida y que pueda tratar sus dolores. Sumamos algo pero no es mucho, y por eso necesitamos difundir el caso”, explicó.

Franco vive con fuertes dolores, complicaciones en su movilidad y secuelas permanentes desde la madrugada del 28 de julio de 2024, cuando en medio de una fiesta en el barrio Las Heras recibió un disparo por parte de un motociclista que nunca fue identificado. La investigación quedó archivada por falta de testigos, mientras su familia sigue luchando para que pueda acceder a la atención médica que necesita con urgencia.