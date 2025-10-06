Pidieron la absolución del pastor acusado de trata laboral

1160 días después de la detención de pastor Roberto Tagliabue y en línea con lo que ha sido la postura inicial de su comunidad, el abogado penalista Mauricio Varela solicitó este lunes su absolución en el juicio que se le sigue en la Justicia Federal. El próximo lunes el Juez Roberto Falcone dará a conocer su veredicto y sentencia.

El lunes pasado, la fiscal Laura Mazaferri solicitó en el mismo Tribunal que se condene al pastor evangélico a catorce años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina a catorce años de prisión. En el cierre de su alocución en el Tribunal Oral Federal, la fiscal también solicitó una remuneración para las víctimas de 136 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para tener un centro de rehabilitación.

El pastor está detenido hace más de mil días.

En su presentación, Varela ratificó la postura que existió desde un primer momento en cuanto a que nunca hubieron personas privadas de su libertad y que todos entraban y salían voluntariamente del lugar. El pastor en sus declaraciones aclaró que nadie estaba obligado a dar el diezmo y que el dinero no estaba en el lugar donde llevaban adelante las tareas porque era un riesgo que lo manejaran por su problemática de adicciones.

El tramo final del extenso juicio tuvo, antes de los alegatos de las partes, una inspección en dos inmuebles del barrio Pueyrredóm donde supuestamente sucedieron los hechos. Uno de los objetivos por parte de la Justicia fueron la Iglesia El Shaddai, propiedad de la Asociación de Asambleas de Dios, donde además funcionaba un comedor en el que se alimentaban unas 170 personas, y el Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), donde personal policial irrumpió ya que se encuentra tomado hacía un año.

Juez Roberto Falcone. (Foto: archivo 0223)

Tras esa inspección, Varela sostuvo sobre su defendido: "Está emocionado por la gente que lo apoya y triste por el proceso que pasó. Lleva tres años y tres meses privado de la libertad. Lo viene sufriendo con su cuerpo. Ahora está esperanzado con que se resuelva, se aclare y se devuelva su buen nombre y honor".

La semana pasada la fiscalía mantuvo la hipótesis que ubica a Tagliabué como la persona que acogía a las víctimas en el "hogar" situado frente a su vivienda y los hacía realizar tareas de mantenimiento y limpieza de la iglesia y del hogar, en un almacén y forrajería ubicados en Génova al 8100, además de venta ambulante, “changas” y limpieza en un hogar.