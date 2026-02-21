Hallan muerta a una mujer en un terreno baldío: se había ido de su casa cuatro horas antes

La Justicia y la policía investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 57 años en un terreno baldío de Punta Mogotes, a unas veinte cuadras de su casa, que había dejado solo unas cuatro horas antes. A la espera de la operación de autopsia, la causa está calificada como averiguación de causales de muerte.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, un llamado al 911 el viernes por la noche alertó al personal de la comisaría tercera, que arribó rápidamente al descampado con altos pastizales en las inmediaciones de las calles Soler y Croce. Allí entrevistó a un hombre de 48 años que relató haber hallado a su concubina sin vida en el lugar.

Estaba en ese terreno de Punta Mogotes.

La pareja vive a unas veinte cuadras del lugar y el sujeto dijo que ella se había retirado cerca de las cinco de la tarde. Indicó que la mujer tenía varios problemas de salud y que estaba en estado de ebriedad cuando se fue de la casa.

Las primeras tareas que realizaron los agentes de la Policía Científica en el lugar no permitieron constatar lesiones de reciente data en el cuerpo de la mujer y estimaron que la causa de muerte podría haber sido una broncoaspiración a partir de una enfermedad pre existente. Dato que podría ser confirmado con el resultado de la autopsia ordenada por las autoridades judiciales.

Si bien el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones, se le dio intervención al médico de policía en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte. La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.