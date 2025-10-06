Dolor y autocrítica en Alvarado: el fuerte mensaje del club tras perder la categoría

El Club Atlético Alvarado atraviesa uno de los momentos más duros de su historia reciente. Tras seis años en la Primera Nacional, el conjunto marplatense perdió la categoría y regresará al Federal A. Luego del golpe deportivo, la dirigencia publicó un emotivo comunicado en el que expresó su dolor, reconoció errores y pidió disculpas a los hinchas por no haber alcanzado los objetivos.

“Somos responsables y lo asumimos con todo el dolor del mundo”, señala el texto difundido por la institución. En un tono de autocrítica y sinceridad, los dirigentes admitieron que, pese al esfuerzo realizado para sostener al equipo en la categoría, los resultados no acompañaron. “Se trabajó y se hizo lo posible para poner a Alvarado en otro lugar, pero no alcanzó”, agregaron.

El comunicado también tuvo un fuerte mensaje hacia los socios y simpatizantes del club, destacando su fidelidad y apoyo incondicional. “Estuvieron siempre. En un año esquivo en lo deportivo no pararon de acompañar y alentar. Entendemos la bronca y la frustración, pero agradecemos de corazón su presencia en cada partido”, remarcó la institución.

En un llamado a la reconstrucción, la dirigencia invitó a los hinchas a involucrarse más activamente en la vida institucional: “Alvarado se tiene que recuperar a partir de ustedes. Los socios, los hinchas deben tener cada vez más participación. Los invitamos a ser parte, a poner su granito de arena para que pronto volvamos a estar donde merecemos”.

El cierre del mensaje resume el sentimiento de toda una ciudad que respira fútbol: “Gracias por acompañarnos siempre, incluso en los peores momentos. Ni en las buenas ni en las malas, siempre”. El Torito afronta ahora el desafío de reinventarse, con la ilusión intacta de volver a la Primera Nacional y seguir escribiendo su historia de lucha y pasión.