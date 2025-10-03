Con Vázquez suspendido, Alvarado se fue a Buenos Aires por la salvación

No hay mañana. Tantas fechas naufragando en los últimos lugares lo trajo a Alvarado a la última jornada en zona de descenso, con un equipo condenado y sin depender de sí mismo. Por eso, lo único en lo que puede pensar el hincha del "torito" es en que sus jugadores hagan su parte, le ganen al ya descendido Arsenal en Sarandí y rezar. Cerca de ahí, en 3 de febrero, Almagro recibe a Güemes y un triunfo del local mandará automáticamente a los marplatenses al Torneo Federal A.

Pero lo que pase en el otro partido no va a importar hasta tanto el conjunto de Marcelo Vázquez haga su parte. Porque si los santiagueños, sin la mochila de tener que salvarse, hacen un partidazo y golean al "tricolor", pero Alvarado no derrota a Arsenal, el destino será el mismo. Entonces, el enfoque tiene que estar en el "Julio Humberto Grondona" y, lo otro, seguirlo de reojo.

El entrenador no podrá estar en el banco de suplentes. En la AFA, como siempre, castigan al que critica y Vázquez, caliente, tiró contra el torneo y los árbitros tras el empate con All Boys y lo pagó muy caro. Más allá de pedir disculpas públicas y presentar un descargo en el tribunal de disciplina, le dieron dos fechas de cumplimiento efectivo y tendrá que ver desde la platea este trascendental encuentro.

En lo futbolístico, la lista no varía demasiado de los últimos partidos pero habrá un cambio obligado. Juan Pablo Gobetto recibió un cabezazo y dos fechas de suspensión. Insólitamente, Brian Ferreyra expulsó al jugador de Alvarado que fue agredido y terminó sufriendo la misma sanción que quién le pegó. ¡Fútbol Argentino! Por eso, Agustín Bolívar asoma como el principal candidato a metros entre los once.

