Marcelo Vázquez pidió disculpas y sólo piensa en Arsenal: "Uno tiene que reconocer cuando se equivoca"

Alvarado perdió una chance inmejorable de no depender de nadie en la última fecha. El conjunto de Marcelo Vázquez generó una innumerable cantidad de situaciones de gol contra All Boys y el técnico salió enojado a enfrentar a los medios y despotricó contra el arbitraje de Brian Ferreyra y distintas situaciones del fútbol argentino. Por eso, más tranquilo, este lunes brindó una entrevista con "La Voz del Estadio" (lunes a viernes de 19 a 21 por Radio Eter 90.5) donde pidió disculpas, reconoció los problemas del "torito" que lo pusieron en esta situación y sólo piensa en el choque con Arsenal. Además, reconoció que confía en Güemes, plantel al que él mismo armó al inicio de la temporada.

Si hay algo que tiene Vázquez es experiencia. Viejo conocedor del ascenso y la categoría, sabe cómo es el juego en la Primera Nacional. En caliente dijo cosas de las que se arrepintió y no tuvo problemas en disculparse por sus palabras: "Uno por ahí con las pulsaciones a full y con la calentura de no haber podido convertir cuando lo habíamos merecido, dice cosas desmedidas y uno tiene que saber reconocer cuando se equivoca. Los árbitros me conocen, saben que soy así, que lo vivo con mucha intensidad, pero nunca les falto el respeto. Nunca he tenido problemas, al contrario, tengo la mejor con todos y siempre trato de bajar los decieles, pero bueno, la impotencia ayer de no conseguir el resultado me llevó a cometer algunos errores en mis declaraciones y por eso pido las disculpas del caso", expresó antes que nada, buscando sacarse ese tema de encima y enfocarse en lo futbolístico.

Porque más allá de si algo no le gustó de los arbitrajes o el equipo mereció más, lo cierto es que se gana por goles y Alvarado no puede convertir. Y Vázquez lo sabe (y sufre) más que nadie: "Ayer generamos seis situaciones muy claras de gol y no la podemos meter, es la realidd, lo sabemos, es la autocrítica que tenemos. El equipo da una tranquilidad dede la solvencia defensiva, pero nos sigue faltando lo otro. Sumamos un delantero más, ayer terminamos con Amilivia, Ortiz y Susvielles un poquito más atrás, llegamos, la pelota cruzaba el arco y no la podíamos empujar. Lo fuimos a buscar todo el tiempo, podríamos haber abierto el marcador en el primer tiempo contra un equipo que hizo su juego, vino a defender, a demorar porque el empate les servía, y nosotros no tuvimos la capacidad de convertir y quedarnos con los tres puntos que estaríamos hablando de otra cosa.

El sábado a las 15.30 se define el futuro de Alvarado y le sirve un solo resultado: ganar. Y eso es lo más importante y el único análisis que se puede hacer. Pero hay otro partido en el que también va a jugar (de afuera) el "torito". Porque si Almagro le gana a Güemes, de nada le servirán los tres puntos a los marplatenses. Pero un empate (forzaría un desempate) o una derrota del "tricolor" serían festejados. A los santiagueños, Vázquez los conoce muy bien, comenzó la temporada y armó el plantel que el domingo logró la permanencia. Y lo más importante, confía: "Tengo mucha fe en el grupo de jugadores de Güemes porque es un grupo que armé yo, los conozco a todos y sé que ellos van a ir y van a jugar su partido. Yo creo en la incentivación en el fútbol, porque pasa y no vamos a ser necios, como también Arsenal puede tener algo para que nosotros no ganemos. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro, que es ganar, ganar o ganar, y eso es hoy lo más difícil. No porque no podamos, sino por lo que nos está costando covertir", reconoció con sinceridad.

Por eso, más allá de lo que pase en 3 de Febrero, Vázquez sabe que "no podemos hablar de lo que pueda pasar en otra cancha si nosotros no hacemos nuestro. Obviamente que tenemos que prenderle velas a Güemes que haga un gran partido y saque un buen resultado para nosotros poder estar tranquilos, pero lo más importante es que nosotros ganemos porque es el único resultado que nos deja en carrera".