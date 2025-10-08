Atención hinchas de Alvarado: Marcelo Vázquez dejó de ser el entrenador del "Torito"

Luego de descender al Federal A el sábado pasado en Sarandí, Marcelo Vázquez decidió dar un paso al costado y no continuará en la institución.

Con el triste final de temporada que tuvo Alvarado al perder 5-0 con Arsenal el sábado pasado en Sarandí, la dirigencia y Marcelo Vázquez llegaron a un acuerdo para que el entrenador deje su cargo.

Durante esta mañana, Vázquez firmó la rescisión de su contrato que lo vinculaba con el club hasta final de este año, teniendo en cuenta de que no pudo lograr el objetivo, que era mantener la categoría.

Estuvo al mando del "Torito" por 18 partidos con un saldo de: 4 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Apenas sumó el 37% de los puntos posibles y su equipo anotó tan solo ocho goles y recibió trece.

Los próximos pasos a seguir serán la desvinculación de la gran mayoría de los jugadores del plantel, que actualmente se encuentran de licencia y que volverán a los entrenamientos en el transcurso de la próxima semana.

Alvarado tendrá mucho trabajo por hacer, desde las sombras y con todos tirando para el mismo lado si es que quieren regresar rápido a la Primera Nacional. Pero para ello deberán rearmarse institucionalmente y luego tocará tomar las decisiones netamente deportivas.