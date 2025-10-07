Fue la figura de Aldosivi y ahora sufrió una grave lesión: Elías Torres estará fuera por muchos meses

Malas noticias para Costas, el ex Aldosivi tuvo que salir del terreno de juego con una grave lesión.

Racing confirmó que el delantero Elías Torres, quien salió reemplazado en el partido de este lunes por la noche ante Independiente Rivadavia de Mendoza, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La noticia fue confirmada por el club de Avellaneda, que emitió el siguiente comunicado en sus redes sociales: "Elías Torres sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza, Elías!".

De esta manera, el ex jugador de Aldosivi, que llegó a la "Academia" en el último mercado de pases a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de su pase, estará alejado de las canchas durante un lapso de entre siete y nueve meses.

Desde su llegada a Racing, Torres pudo disputar nueve partidos y si bien no se había ganado la titularidad, todo indicaba que podía convertirse en un socio ideal para Adrián "Maravilla" Martínez en la delantera.

La de Torres no fue la única mala noticia para Racing en el encuentro ante el equipo mendocino, ya que pocos minutos después de su salida también pidió el cambio Franco Pardo, quien es una pieza clave en la defensa.

Si bien no se confirmó la gravedad de la lesión de Pardo, todo apunta a que es un desgarro, por lo que estaría en riesgo su presencia en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.