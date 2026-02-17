Otra pésima noticia para Boca: Paredes se pierde el clásico con Racing y cuánto tiempo más

El capitán del "Xenieze" se perderá el clásico con la Academia y se suma a la extensa enfermería que tiene el plantel de Claudio Úbeda.

La noticia sacudió al mundo Leandro Paredes: el mediocampista no jugará el viernes ante Racing Club y su ausencia representa un golpe duro para el armado del equipo. Según informó Diego Monroig, la recomendación médica fue clara: frenar ahora para evitar que la lesión se agrave. El volante venía forzando la máquina y el cuerpo finalmente pasó factura.

Paredes ya había jugado con molestias frente a Estudiantes de La Plata y, en un intento por estar presente en un partido clave, se infiltró ante Platense. Sin embargo, el tobillo dijo basta. El dolor aumentó y los estudios determinaron que seguir sumando minutos podría generar una lesión de mayor gravedad.

La baja no solo impacta en el clásico del viernes: el volante tampoco estará disponible para el duelo frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, mientras que su disponibilidad ante Gimnasia de Mendoza y Lanús dependerá de su evolución. En un calendario apretado y con el equipo buscando regularidad, perder a un futbolista de su jerarquía obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el mediocampo.

En el contexto actual del fútbol argentino, donde cada punto pesa y los clásicos marcan estados de ánimo, la ausencia de Paredes es mucho más que un problema físico. Es la pérdida del eje futbolístico y del jugador que ordena y le da pausa al equipo. Ahora, la prioridad es su recuperación total: en Boca saben que forzarlo sería hipotecar el futuro inmediato.

Pensando en el partido con Racing en La Bombonera, la intención de Claudio Úbeda es meter al menos una modificación por línea. En defensa no se descarta la inclusión de Marcelo Weigandt, de Jorge Figal o incluso de ambos. En el mediocampo, la ausencia de Paredes empuja a la lógica de apostar por Miltón Delgado, aunque también puede aparecer Tomás Belmonte; mientras que Santiago Ascacíbar está a disposición tras el calambre sufrido ante Platense. En la delantera, Miguel Merentiel es el único confirmado, con Gelini empujando para meterse en el XI y la duda abierta entre Tomás Aranda y Kevin Zenón para completar el ataque.