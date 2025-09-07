Dolor por la muerte de un reconocido comunicador en un accidente de tránsito

Un histórico trabajador de los medios de comunicación falleció durante las últimas horas en el marco de un accidente de tránsito. Se trata de Bruno Cari, de extensa trayectoria en radio y medios gráficos del norte argentino.

El siniestro vial ocurrió en la ruta provincial N°11, cuando la víctima regresaba a la localidad de Abra Pampa desde Casabindo a bordo de una moto. Además se desempeñaba laboralmente como encargado de la oficina del Registro Civil de las Personas en la "capital de la Puna".

Según indicaron medios locales, el hecho sucedió el pasado viernes alrededor de las 20.30 a la altura del paraje Abra de Yumpaite. En esas circunstancias, el hombre de 46 años conducía un rodado Motomel Skua de 150 cc de cilindradas en sentido sur-norte con dirección a Abra Pampa, donde residía.

En un momento determinado y por causas que son motivo de investigación, perdió el control del rodado, derrapó y cayó sobre el camino terrado que une a distintas localidades de la Puna jujeña desde el pueblo de Tres Pozos, en el límite con Salta.

Tras eso, un automovilista que circulaba por el sector se percató de la presencia de la víctima en la ruta y dio aviso a la Seccional 16°, desde donde partió una comisión policial y se alertó al Same.

Minutos más tarde, el personal sanitario llegó al escenario del incidente vial y, a pesar de practicarle las maniobras de reanimación a Cari, ya estaba sin los signos vitales. Fuentes cercanas a la investigación, señalaron a este diario que la víctima regresaba de una fiesta de cumpleaños de 15, en donde había estado trabajando.

Efectivos del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor para determinar las causales del incidente y luego, personal de Bomberos Voluntarios trasladó el cuerpo a la morgue del hospital "Nuestra Señora del Rosario", de la localidad de Abra Pampa. Luego de los trámites de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el rodado de la víctima fue secuestrado de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 16°.