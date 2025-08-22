A los 97 años, murió un famoso actor de El Superagente 86

David Ketchum, recordado por su papel como el agente 13 en la serie cómica Get Smart (conocida en Latinoamérica como El Superagente 86), falleció a los 97 años. Su familia confirmó que murió el 10 de agosto.

Actor y guionista, Ketchum se hizo popular por encarnar al agente encubierto que aparecía en los lugares más insólitos: dentro de relojes, casilleros de aeropuertos, máquinas expendedoras o incluso en un sofá, siempre en situaciones incómodas y disparatadas. Esa recurrencia se convirtió en uno de los gags más celebrados de la serie creada por Mel Brooks y Buck Henry.

Antes de su participación en Get Smart, había actuado en comedias televisivas como I’m Dickens, He’s Fenster (1962-63), donde interpretó al carpintero Mel Warshaw, y Camp Runamuck (1965-66), donde encarnó al consejero Spiffy. También tuvo apariciones en programas populares de la época como The Andy Griffith Show y The Mary Tyler Moore Show.

Ketchum no solo se destacó como actor, sino también como guionista prolífico. Su primer crédito fue en 1967 y a lo largo de más de dos décadas escribió episodios para alrededor de 50 programas, entre ellos Happy Days, Laverne & Shirley, MASH*, Wonder Woman, MacGyver, Highway to Heaven y Full House.

Nacido en Quincy, Illinois, en 1928, estudió ingeniería eléctrica en UCLA, aunque desde joven estuvo ligado al entretenimiento. Durante su servicio en la Guardia Nacional, trabajó en unidades de comunicación y llegó a conducir programas radiales en San Francisco y San Diego. Más tarde incursionó en el teatro musical y en televisión, participando en The Steve Allen Show y en la Billy Barnes Revue, que llegó a Broadway en 1961.

Con una carrera diversa frente y detrás de cámaras, David Ketchum dejó huella tanto en la comedia televisiva como en la escritura de algunos de los programas más influyentes de la pantalla chica estadounidense.