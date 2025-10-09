Impactante video: armados, les robaron el auto, mercadería y la recaudación de la parrilla

Un violento episodio ocurrió en las últimas horas en el límite entre los barrios Fortunato de la Plaza y Peralta Ramos Oeste, donde tres delincuentes armados asaltaron a una mujer y a un proveedor que trasladaba mercadería para su parrilla. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho se registró entre las 20.30 y las 21 del último miércoles, en la zona de Vértiz y González Chávez, frente a la vivienda de la víctima.

Según relató la hija de la mujer a 0223, la familia tiene un puesto de comidas en la calle y el proveedor pasa todos los días a la misma hora. “Hace varios años que nos trae la mercadería. Nosotros no tenemos medio de transporte”, contó.

Esa noche, el proveedor llegó en un auto distinto al habitual —ya que su camioneta estaba rota— y, cuando la mujer se acercó para recibir la mercadería, aparecieron tres hombres armados. “Le apuntaron en la cabeza, le robaron la plata, la mercadería, el auto del proveedor, su dinero y sus objetos personales”, detalló la joven.

Las víctimas hicieron la denuncia, aunque hasta el momento el vehículo no fue hallado. La familia sospecha que los delincuentes son los mismos que habían visto días atrás merodeando la zona. “Hace diez días los vimos por las vías, llamamos a la policía pero nunca vinieron. Eran tres de la misma contextura física que los de anoche”, advirtieron.

La investigación quedó a cargo de la comisaría jurisdiccional, que trabaja para identificar a los autores del robo y recuperar el auto sustraído.