Le descuartizaron el caballo y sospechan que podrían vender la carne: "Era mansito, como un perro"

Un hecho de extrema crueldad generó conmoción en las últimas horas. Un caballo fue hallado sin vida y mutilado en un terreno ubicado detrás de las canteras de Rizzo, en la zona de Parque Hermoso.

El animal pertenecía a una familia de la zona desde hacía 16 años. Según contó la sobrina del dueño, “era lo más manso que había, como un perro”. El miércoles por la mañana, su tío encontró el cuerpo del caballo decapitado y sin la cola.

“Estos cuatreros no tienen vergüenza y mucho menos corazón por el animal. No le dejaron ni las costillas”, expresó la mujer con profundo dolor.

Si bien no hay confirmación oficial, los vecinos sospechan que los responsables se llevaron parte del cuerpo del caballo para vender la carne.