Guillermo Francos insultó y le hizo "fuck you" a un vecino que lo cruzó en Mar del Plata

Las muestras del creciente malestar social contra el Gobierno Nacional no paran de multiplicarse y, con cada una de ella, también queda al desnudo la reacción virulenta y agresiva de los miembros del Ejecutivo libertario. Esta vez le tocó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, durante la visita del martes pasado a Mar del Plata: en un video que se viralizó este miércoles en redes se ve cómo el funcionario responde a las críticas de un marplatense haciendo "fuck you" y gritándole "loco", luego que el hombre lo criticara por los múltiples casos de corrupción que azotan a la Casa Rosada y la crisis económica que sacude a todo el país.

Las imágenes muestran a un hombre vestido de manera informal parado del otro lado de las vallas que protegían la entrada del hotel que utilizó la delegación presidencial ayer, el Hermitage, para participar de dos actos con candidatos libertarios para las elecciones del próximo 26 de octubre.

En los primeros segundos del video se observa al jefe de Gabinete cerca de un automóvil perteneciente a la flota oficial, mientras escucha los gritos de un individuo que, desde detrás de una valla, le increpa: “La van a tener que pagar. La historia se las va a cobrar. A todos ustedes”. Francos preguntó “por qué”.

A partir de ese momento, la grabación, registrada por un tercero, se tornó ininteligible por unos segundos. El sujeto y Francos discutían a viva voz. Quien grabó el episodio identificó en ese momento al hombre como “kirchnerista”. Cuando los gritos cesan, se escucha nuevamente la voz del sujeto que se había acercado a Francos. “Ahora te la están cobrando, te la están pidiendo. ¿Cuántos miles de dólares pediste?”.

Ante los insultos, Francos se lleva el dedo índice a la cabeza y le responde “estás loco”, para luego coronar el gesto con dos “fuck you”, lo que provoca aún más enojo en el hombre.

“A mí no me digas loco, forro (sic). ¿Quién te creés que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar, no para pedir guita. Ladrón. Hijo de p... (sic). ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, replica el individuo, mientras el jefe de Gabinete se aleja de la escena.