Finde adentro: qué dice el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Lo anunció el SMN a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Tras un jueves muy ventoso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, se espera una jornada nublada pero con una máxima de 24 grados.

El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada. Sin embargo, por la madrugada se espera una temperatura de alrededor de 13 grados. El viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.

Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados, mientras que el viento mantendrá su velocidad y su dirección.

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 24 grados, mientras que el viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacía la noche todo se mantendrá de la misma manera salvo la temperatura, que descenderá a unos 18 grados.

Según el pronóstico extendido brindado por el organismo, el sábado regresarían las lluvias y se instalarían durante todo el domingo en Mar del Plata.