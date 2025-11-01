Aldosivi y un triunfo de oro para soñar con la permanencia
El conjunto de Guillermo Farré tuvo una gran actuación, dominó con autoridad y se impuso merecidamente por 3 a 1.
Por Redacción 0223
Que desahogo. Que alegría. Que triunfo necesario. Aldosivi le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y salió del último lugar de la tabla de promedios, le pasó la presión a San Martín de San Juan y llega envalentonado a la recta final del Clausura.
Síntesis
Aldosivi (3): Carranza; Cerato, Moya, Mottes y Román; Bochi y Gino; Guzmán, Giani y Serrago; Rami. DT: Guillermo Farré.
Independiente Rivadavia (1): Lastra; Peinipil, Flores, Valenti y Bonifacio; Retamar, Tonetto, Bucca y Ortega;, Sartori y Barbieri. DT: Alfredo Berti.
Goles: PT 3′ Giani (A); ST10'' Palavecino (A), 24′ Cervera (A) y 25' Arce (IR)
Cambios: ST 7'' Palavecino por Guzmán; 11' Bergara por Tonetto y Amarfil por Ortega; 17′ Sebastián Villa por Barbieri y Alex Arce por Sartori; 21' González por Serrago y Cervera por Rami; 22' Pedro Souto por Bonifacio; 34' Guerrico por Fernando Román.
Estadio: José María Minella.
Árbitro: Jorge Baliño.
