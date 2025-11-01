El blooper de "Dibu" Martínez que le costó la derrota a Aston Villa

No fue la mejor tarde para Emiliano Martínez. El arquero argentino terminó siendo protagonista involuntario del primer gol de Liverpool en el 2 a 0 de los "reds" sobre Aston Villa. "Dibu" intentó darle un pase a un compañero y se la sirvió a Mohamed Salah que abrió el marcador. Sin emabargo, se iban con el marcador en blanco gracias a las buenas intervenciones de los arqueros. Hasta que antes del cierre de la etapa, el marplatense quiso darle un pase a un compañero y se la dio al egipcio Salah que no perdonó y definió de primera para el 1 a 0.

El Aston Villa sintió el impacto y, en el complemento, Liverpool salió mejor y estiró la cuenta por intermedio de Ryan Gravenberch, que remató y un desvío descolocó al arquero argentino que, además, no ligó.

