¿Sábado de playa?: a cuánto llega la temperatura hoy en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este sábado, da buenas noticias para en Mar del Plata.

Tal como estaba anunciado, el sábado arrancó con un cielo despejado y el pronóstico solo da buenas noticias para marplatenses y turistas, con una máxima que promete.

A las 8, la jornada comenzó con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 15,4°C, la humedad se mantiene en 79%, la presión atmosférica en 1008.2 hPa, y soplan vientos del noroeste a 26 km/h, con una visibilidad de 10 kilómetros, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto del día, se espera un tiempo estable y temperaturas templadas.

El organismo prevé por la mañana, un cielo que se mantendrá mayormente nublado, con una máxima cercana a los 18°C y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, lo mejor del fin de semana: las condiciones mejorarán con intervalos de sol y cielo algo nublado, alcanzando una temperatura máxima de 24°C, ideal para la playa u otro sitio al aire libre.

Por la noche el SMN prevé un descenso a 11°C, con cielo ligeramente nublado y viento del sur entre 7 y 12 km/h.

No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Cómo estará el domingo

Mar del Plata tendrá una jornada de domingo estable y templada, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y bajas probabilidades de lluvia, según el pronóstico del SMN.

La madrugada se presenta tranquila, con 12°C y vientos leves del sudoeste de hasta 2 km/h.

Durante la mañana, el tiempo será bueno: el cielo continuará parcialmente cubierto, con una temperatura en ascenso hasta los 18°C y vientos del noroeste entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera el momento más cálido del día, con una máxima de 21°C y viento del noreste moderado, manteniéndose las probabilidades de precipitación entre 0 y 10%.

En la noche, la temperatura descenderá a 15°C, con cielo nuevamente parcialmente nublado y vientos del norte entre 23 y 31 km/h, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.