Así te quiero: noviembre empieza estable y con buen tiempo

El sábado no solo marcará el inicio de noviembre en el calendario sino también una mejora en el tiempo de Mar del Plata que se sostendrá durante el fin de semana y traerá condiciones más estables y buen tiempo en general.

Más allá de alguna lluvia aislada que pueda darse en las últimas horas de la noche del viernes o madrugada del sábado, este 1 de noviembre ofrecerá condiciones propias de una primavera con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y ascenso de temperaturas. Será una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo estará ideal para hacer actividades al aire libre. Foto: 0223.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la temperatura rondará entre los 11 y 24 grados centígrados. El viento rotará del sector Norte al Oeste y podría alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora durante el día.

Tras la irrupción fría de inicios de semana, el tiempo parece encontrar cierta estabilidad aunque tiene fecha de vencimiento: el avance de un frente frío traerá nuevas lluvias y tormentas la semana próxima.