Aldosivi juega una final en el Minella: rival, hora y probables formaciones

Todos juntos. Adentro y afuera. Aldosivi necesita otra imagen como esa para soñar con la salvación.

Ganar. Sólo sirve ganar. Aldosivi recibe a las 14.45 a Independiente Rivadavia en el José María Minella y no piensa en otra cosa que en los tres puntos. Muy mejorado en las últimas semanas, pese a la derrota ante Racing, el equipo de Guillermo Farré intentará aprovechar la localía y que su rival vendrá con un equipo alternativo porque el miércoles juega la final de la Copa Argentina.

Quedan tres fechas y cada punto perdido es un paso más hacia el abismo. El "tiburón" no tiene margen de error y para prestar atención a lo que pase en los partidos de sus rivales directos, primero tiene que ganar, porque sino de poco servirá cómo les vaya a San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Talleres. El empate lo mantendría en el fondo de las dos tablas, mientras que una victoria lo sacaría de ese lugar y le trasladaría la presión al "verdinegro" que mañana juega el clásico cuyano con el "tomba".

De todos los que está abajo, parece tener el "mejor" fixture y, además, es el que mejor jugó en el último tramo del torneo. Pero eso sólo servirá si consigue los resultados positivos. La gran novedad de la lista de convocados es la reaparición de Facundo De La Vega, que le había dado un mayor poder en ofensiva, pero habrá que ver si puede estar de la partida o será una alternativa.

Independiente Rivadavia llega pensando en la Copa Argentina, ya que el miércoles jugará la final ante Argentinos y, por eso, Alfredo Berti (exDT del "tiburón") apostaría a un equipo alternativo sin, entre otros, Sebastián Villa, uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional.

Probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes y Fernando Román; Federico Gino y Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Justo Giani y Tiago Serrago; Franco Rami o Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Independiente Rivadavia; Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti y Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomas Ortega y Leonel Bucca; Juan Ignacio Barbieri y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: José María Minella.

Hora: 14.45

