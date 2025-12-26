Macabro: tres jóvenes eran entregados por sus padres a cambio de droga

Tres adolescentes de entre 15 y 17 años fueron rescatados de una casa en la localidad de Castelar, partido de Morón, donde sus padres los entregaban a hombres para que los abusen a cambio de droga.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, los vecinos fueron quienes empezaron a indagar al ver mucha gente transitar el hogar y descubrieron que en el interior de esa propiedad precaria los menores eran entregados a distintos hombres que abusaban de ellos a cambio de dinero y de droga.

En un allanamiento ordenado por el juez Roberto Carletti, los agentes entraron a la casa en cuestión donde había una gran cantidad de gatos, conejos, latas de cerveza y el lugar completamente sucio.

En este procedimiento, se secuestraron tres celulares y fueron detenidos Fatima Loyza, de 35 años, y Juan Carlos Merlo, de 40 años.

Los adolescentes fueron rescatados inmediatamente y puestos a resguardo, bajo el cuidado de la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Morón. Por otro lado, sus padres seguirán detenidos con prisión preventiva, acusados de trata de personas con fines de explotación sexual doblemente agravado.

El Servicio Local de Morón había realizado una denuncia dando cuenta de la existencia de una menor de 16 años y su hermano, quienes fueran acogidos por su programa anteriormente para luego por voluntad propia retornar a su hogar familiar, estaban siendo víctimas de maltratos físicos y psicológicos por parte de sus padres, quienes los obligaban a mantener relaciones sexuales con distintos sujetos a cambio de dinero y/o drogas.